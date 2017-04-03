Ленін Морено перемагає на виборах президента Еквадору

Кандидат від правлячого лівого блоку "Альянс Країна" ("Альянс ПАІС"), колишній віце-президент Ленін Морено отримав найбільшу кількість голосів у другому турі президентських виборів в Еквадорі.

Про це свідчать перші офіційні результати, оприлюднені Національною виборчою радою (НВР) південноамериканської країни, передає ТАСС.

За попередніми даними, отриманими після обробки 92,35% бюлетенів, Моренно заручився підтримкою 51,05% виборців. Його суперник, представник правоцентристського "Руху CREO", екс-банкір Гільєрмо Ласо отримав 48,95% голосів. Відповідна інформація була опублікована на електронному табло, розміщеному в прес-центрі НВР.

Читайте такожНа парламентських виборах у Вірменії перемагає провладна партія - екзит-поли

Між тим багато прихильників опозиції відмовляються визнавати офіційні результати. Кілька сотень людей, які виступають на підтримку Ласо, організували пікет з південної сторони будівлі НВР у столиці країни Кіто. У той же час еквадорці, які голосували за Морено, проводять власну акцію з північної сторони від цієї установи.

Тим не менш, президент Еквадору Рафаель Корреа повідомив про поразку правих сил після того, як стали відомі перші офіційні підсумки президентських виборів. Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.

"Велика новина для великої батьківщини: революція знову перемогла в Еквадорі. Праві повалені, незважаючи на їх мільйони і контроль над пресою... Ленін - президент!", - написав він.