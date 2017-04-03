Перемога Леніна на виборах в Еквадорі викликала масові протести

У багатьох містах Еквадору почалися заворушення після підрахунку 96% голосів на минулих в неділю президентських виборах, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Колишній віце-президент Ленін Морено випередив консерватора Гільєрмо Ласо на кілька відсотків, після чого Ласо закликав людей вийти на вулиці.

Ленін Моренно набирає приблизно 51% голосів, консерватор Гільєрмо Ласо - близько 49%. Раніше один з авторитетних опитувань передбачив перемогу Ласо, після чого кандидат зробив святкове оголошення у "Твіттері", але потім ситуація змінилася.

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Виборча рада Еквадору поки не оголошувала переможця, проте чинний президент Рафаель Корреа вже написав у "Твіттері", що тенденція до перемоги Морено незворотна, адже різниця в кількості поданих голосів перевалила за 200 тисяч.

На думку Ласо, однак, його суперник скористався адміністративним ресурсом і фальсифікував частину бюлетенів. У своєму "Твіттері" Ласо викладає скани, як він стверджує, сфальсифікованих документів, закликаючи людей протестувати.

Протести проходять по всій країні. У столиці протестувальники спробували прорвати поліцейську барикаду. Проте демонстрації прихильників Ласо поки не переростають у масштабні сутички з поліцією.

Від того, хто переможе на виборах в Еквадорі, залежить доля засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який вже шість років не покидає посольство Еквадору в Лондоні. Ласо у разі своєї перемоги обіцяв виселити Ассанжа з посольства протягом 30 днів.

"Я сердечно запрошую пана Ласо протягом 30 днів покинути Еквадор (з офшорними мільйонами або без)", - прокоментував Ассанж в "Твіттері" поразку консерватора.