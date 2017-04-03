Росія заявила про збільшення кількості патрулювання субмарин до рівня часів "холодної війни"

Бойове патрулювання підводними човнами Росії досягло рівня "холодної війни", оскільки країна прагне до відновлення своїх збройних сил.

Про це заявив головнокомандувач Військово-морського флоту РФ адмірал Володимир Корольов, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Times.

За словами Корольова, російські підводні в минулому році провели в морі 3000 днів, що відповідає рівню до розпаду СРСР в 1991 році. "Це прекрасний показник", - додав він.

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Адмірал зробив заяву після спуску на воду атомного підводного човна "Казань" нового класу "Ясень-М".

Субмарина, оснащена торпедами і крилатими ракетами "Калібр", може перебувати в автономному плаванні 100 діб. Ще п'ять аналогічних човнів, як очікується, будуть завершені до 2023 року.

Згідно військово-морській доктрині РФ, в майбутньому підводні човни цього проекту стануть основними багатоцільовими атомними підводними човнами країни.

Крім того, в наступному році планується завершення будівництва підводного човна "Князь Володимир", четвертої з восьми човнів класу "Борей" і "Борей-II", озброєних балістичними ракетами.