Вибухи в Санкт-Петербурзі: у місто відправили групу слідчих та відкрили справу

У Санкт-Петербурзі СК РФ направив групу слідчих і криміналістів центрального апарату СК. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника СК Світлану Петренко.

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"За дорученням голови СК Росії Олександра Бастрикіна для повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної справи за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету РФ. У Санкт-Петербург направлено групу досвідчених слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, вибух стався, за попередніми даними, на перегоні двох станцій метро в Санкт-Петербурзі - «Сінна площа» та «Технологічний інститут». Загинули не менше 10 людей, десятки отримали поранення. Зараз закриті всі станції метро.