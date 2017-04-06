У Ростові-на-Дону біля школи стався вибух (фото)

Біля школи в центрі Ростова-на-Дону стався вибух. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За попередніми даними, постраждала одна людина — йому відірвало пальці на руці. Вибух стався близько 07:00 за московським часом в районі вулиці Соціалістична. Джерело агентства повідомило, що неподалік від місця події знаходиться школа.

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РІА Новости повідомляє, що постраждалий чоловік був двірником. Інцидент стався під час прибирання території. За інформацією Life, постраждалий працює в школі сторожем. Як стверджує видання, він обходив територію і виявив предмет, схожий на ліхтарик, і підняв його, після чого стався вибух. В результаті йому відірвало кисть. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. За інформацією РІА та ТАСС, потерпілий отримав поранення в живіт.

Як повідомляє ТАСС, територія навколо ростовської школи оточена, на місці працюють спецслужби. Агентство уточнює, що в руках чоловіка вибухнув саморобний вибуховий пристрій, замаскований під ліхтарик.