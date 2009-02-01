Обама написав листа президентові Туркменії

Президент США Барак Обама у листі на ім`я туркменського колеги Гурбангули Бердимухаммедова висловив упевненість, в тому, що в найближчі чотири роки у дусі миру та дружби працюватиме разом з лідером Туркменії для зміцнення безпеки в усьому світі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу президента Туркменії.

"Я сподіваюся працювати з Вами як у цьому напрямку, так і для розвитку конструктивних відносин між нашими країнами", - зазначається в листі президента США.

У листі Барак Обама висловив подяку голові Туркменії за вітальне послання з нагоди його обрання президентом США.

Туркменія є одним з великих постачальників газу на світовий ринок, нагадує агентство.