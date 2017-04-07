Удар США по Сирії: Болівія закликала РБ ООН провести закриті консультації

Болівія направила запит до Ради Безпеки (РБ) ООН про проведення екстреного засідання у зв'язку з нанесенням США ударів по авіабазі сил Башара Асада в Сирії, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата СБ.

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Зокрема, країна закликала Раду провести у п'ятницю, 7 квітня, закриті консультації.

Як повідомляв УНІАН, США за наказом президента Дональда Трампа завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 04:40 по сирійському часу з есмінців в східній частині Середземного моря.