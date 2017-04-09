У Москві зіткнулися потяг та електричка, постраждали 23 людини (фото, відео)

23 людини постраждали під час зіткнення потяга Москва - Брест і електрички на заході Москви, 11 з них госпіталізовані, у тому числі дитина, повідомило джерело ТАСС. В результаті зіткнення чотири вагони зійшли з рейок.

"Всі пасажири евакуйовані і знаходяться в пункті тимчасового розміщення", - сказав співрозмовник агентства.

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"Залізничні шляхи, за попередньою інформацією, перебігала людина. Водій поїзда, що прямував в область, щоб не збити його, застосував екстрене гальмування, - повідомили в екстрених службах. - В цей час в нього і врізався пасажирський потяг сполученням Москва - Брест".

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У той же час очевидці стверджують, що електричка поїхала заднім ходом і, можливо, у неї відмовили гальма. "У електрички відмовили гальма, ми покотилися назад, я побіг по вагонах, попереджати пасажирів, щоб трималися або бігли вперед по вагонах", - розповів ТАСС очевидець Дмитро. Але, за його словами, електричка занадто сильно розігналася і врізалася в поїзд, що рухався слідом.

Раніше в Румунії вантажний потяг зійшов з рейок, двоє машиністів загинули.