У Румунії вантажний потяг зійшов з рейок, двоє машиністів загинули (фото)
23:27, 08 квітня 2017Світ
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14 вантажних вагонів перекинулися, кілька вагонів повисли на краю моста.
twitter.com/STIRIDINVEST
Вантажний потяг зійшов з рейок в Румунії під час проїзду по мосту, загинули два машиніста, передає Stiri Din Vest.
Інцидент стався в суботу поруч з містом Петрошани. Повідомляється, що рух на залізничній магістралі заблоковано.
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Як повідомляє РИА Новости, представник Румунських залізниць (CFR) розповів, що 14 вантажних вагонів перевернулося, кілька вагонів повисли на краю моста. Триває розслідування пригоди.
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