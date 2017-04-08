У Румунії вантажний потяг зійшов з рейок, двоє машиністів загинули (фото)

Вантажний потяг зійшов з рейок в Румунії під час проїзду по мосту, загинули два машиніста, передає Stiri Din Vest.

Інцидент стався в суботу поруч з містом Петрошани. Повідомляється, що рух на залізничній магістралі заблоковано.

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Як повідомляє РИА Новости, представник Румунських залізниць (CFR) розповів, що 14 вантажних вагонів перевернулося, кілька вагонів повисли на краю моста. Триває розслідування пригоди.

Раніше в Швейцарії зійшов з рейок пасажирський поїзд.