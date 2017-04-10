Військовий літак несподівано зблизився з бортом Трампа - ЗМІ

За кілька хвилин до того, як літак з президентом США Дональдом Трампом здійснив посадку на Об'єднаній військовій базі "Ендрюс", несподівано близько до президентського борту підійшов інший військовий літак.

Літак C-17 Globemaster був помічений о 18:23 за місцевим часом у неділю, коли президентський літак заходив на посадку на своїй базі в Меріленді під Вашингтоном, передає Голос Америки.

Президентський борт не здійснював жодних маневрів у спробі ухилитися, і не було жодних ознак, що йому загрожувала небезпека. Через шість хвилин президентський літак приземлився на базі "Ендрюс".

Свідками інциденту стали кілька журналістів, які перебували на борту. Появу літака першим помітив фотограф Associated Press Алекс Брендон, якому вдалося зробити знімок після того, як той наблизився з півночі, перебуваючи на трохи більш низькій висоті, і підійшов до правого борту президентського літака.

Журналісти, які побачили інший літак, включаючи телевізійного технічного фахівця, який літав на президентському лайнері з часів адміністрації Джиммі Картера, погодилися, що вони ніколи не були свідками такого зближення.

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"Я б сказав, що це, поза всяким сумнівом, дивна подія", – заявив підполковник ВПС США у відставці, якого цитує видання Strategic Sentinel, що спеціалізується на геопросторовій розвідці.

Коментарів з Білого дому не надходило, й невідомо, чи інформувалися про ситуацію президент Трамп або інші високопоставлені чиновники, що перебували на борту, що вилетів з Міжнародного аеропорту Палм-Біч у Флориді.

На борту номер один перебували головний стратег президента Стів Бэннон, радник Стівен Міллер, радник з національної безпеки Герберт Макмастер і заступник голови адміністрації Білого дому Джо Хейгін.

Журналісти у салоні для преси швидко повернулися до телеекранів, на яких йшов прямий репортаж з турніру з гольфу Masters. Це були останні хвилини польоту, під час якого президент не виходив до журналістів, і який, якби не поява іншого літака, був би нічим не примітний.

Трамп повертався до Вашингтона після чотириденного перебування в своєму особняку Мар-а-Лаго у Флориді. Там він зустрічався з головою КНР Сі Цзіньпіном й віддав розпорядження про завдання ракетного удару по авіабазі в Сирії, звідки вилітали літаки, які імовірно, розпорошили нервово-паралітичний газ зарин у районах, підконтрольних повстанцям.

Варто зазначити, що зазвичай літаки не підходять один до одного ближче ніж на 300 метрів по вертикалі і 4,8 кілометра по горизонталі. При цьому авіадиспетчери часто забезпечують президентському літаку більш широкий коридор.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп подякував командиру есмінця, з якого було завдано авіаудару по базі в Сирії.