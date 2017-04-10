Ракетний удар США по авіабазі в Сирії: Трамп подякував командиру есмінця (фото)

Президент США Дональд Трамп подякував командиру есмінця, з якого було завдано авіаудару по базі в Сирії. Про це прес-секретар Білого дому Шон Спайсер написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Президент зателефонував командиру Андріе Слоу, командиру корабля Porter, щоб привітати й подякувати за удар по Сирії", - йдеться у його повідомленні.

WH photo: This afternoon on AF1 @potus called Cmdr Andria Slough, @USNavy CO of USS Porter to offers congrats & thanks for #SyriaStrikespic.twitter.com/kokjViiCSW — Sean Spicer (@PressSec) April 10, 2017

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.