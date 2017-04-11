Трамп и Мей мають намір переконати Росію відмовитися від підтримки Асада

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп погодилися з тим, що зараз існує ряд можливостей, щоб переконати Росію припинити відносини з президентом Сирії Башаром Асадом.

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Про це повідомляється на сайті британського уряду.

В ході розмови Трамп подякував Мей за підтримку, надану після військової операції в Сирії проти Асада, яка відбулася минулого тижня.

Лідери держав погодилися з тим, що майбутній візит до Москви держсекретаря США Рекса Тіллерсона дає можливість просунутися в пошуках рішення.

Крім того, Мей і Трамп підкреслили важливість того, щоб міжнародне співтовариство, в тому числі Китай, чинили тиск на Північну Корею. Також сторони обговорили ситуацію з Іраном.

Нагадаємо, 7 квітня вночі США випустили 59 крилатих ракет Tomahawk по сирійській авіабазі Шайрат, розташованому в провінції Хомс на заході Сирії.

У Вашингтоні вважають, що саме з авіабази Шайрат сирійські урядові війська здійснили атаку з використанням забороненого хімічної зброї. Метою ударів стали сирійські бойові літаки, сам аеродром, ангари, заправні станції, а також радари і системи ППО, зазначили в Пентагоні.

Дії Вашингтона в Сирії різко розкритикували в Москві і Тегерані, назвавши їх порушенням міжнародного права.