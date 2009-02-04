Обама пообіцяв американським банкам подальші банкрутства

Президент США Барак Обама передрік подальші банкрутства деяким американським банкам, які, на його думку, не зможуть протистояти фінансовій кризі. Про це повідомляє ВВС News.

За словами Обами, багато кредитних організацій нині вкрай вразливі через невірні дії керівництва під час кризи. Американський президент вважає, що не всі банки повністю дають собі звіт щодо своїх втрат. Нагадаємо, банки США вже втратили через кризу більше 700 мільярдів доларів.

Наприкінці січня стало відомо, що адміністрація Обами має намір виділити на підтримку фінансової системи країни від одного до двох трильйонів доларів. Раніше уряд Джорджа Буша вже спрямував на рекапіталізацію банків 250 мільярдів доларів в рамках плану допомоги економіці.

Наразі в Сенаті США обговорюється "план Обами", згідно з яким на стабілізацію економіки США в умовах кризи передбачається виділити 819 мільярдів доларів. Схвалення Палати представників план дістав 29 січня.

У 2008 році в США розорилися 22 банки. Це максимальна кількість банкрутств фінансових організацій з 1993 року.

Лента.ру