У США заявили про політичну ізоляцію РФ через підтримку режиму Асада

Позиція Росії по відношенню до Сирії не знайшла підтримки у світі, країна опинилася в ізоляції з цього питання, заявив представник Білого дому Шон Спайсер, як повідомляє Reuters.

"Росія знаходиться на острові, коли мова йде про підтримку Сирії", - сказав Спайсер.

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Також політик уточнив, що в даному конкретному випадку немає сумнівів у тому, що Росія ізольована, адже вона приєдналася до таких країн, як Північна Корея, Сирія та Іран.

"Це не та група країн, з якими ви захочете спілкуватися. За винятком Росії, це все саме такі держави", - сказав Спайсер.

Заява прес-секретаря президента США прозвучала на тлі розпочатого візиту до Москви глави Держдепу Рекса Тіллерсона. Перед прильотом до Москви за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 в Італії він заявив, що Росія повинна визначитися з тим, чию позицію по сирійському питанню вона готова підтримати.