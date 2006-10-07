Що готує Італія збірній України з футболу

Італійська преса попереджає, що тренер збірної Італії Роберто Донадоні може випустити проти України вельми несподіваний склад.

Без особливих сюрпризів очікується хіба що лінія захисту. Газетярі після п`ятничного тренувального дня помітили тут Андреа Барцальї, Алессандро Несту, Фабіо Каннаваро і Джанлуку Дзамбротта.

А в півзахисті прогнозують пару центральних хавбеків Дженнаро Гаттузо і Даніеле Де Россі, а по флангах чекають Стефано Маурі з "Лаціо" і головного бомбардира "Удінезе" Вінченцо Якинту.

Попереду в пару до Луки Тоні "сватають" лідера атак "Палермо" Давида Ді Мікеле.

Телетрансляцію оголошено на УТ-1 о 21.45. Але якщо надвечір виявиться, що питання з телетрансляцією відбіркового матчу Євро-2008 між командами Італії і України не вирішені, спортивні сайти (Football.ua, Спортобоз, Динамо Київ) вестимуть текстові он-лайн трансляції.