Що готує Італія збірній України з футболу
Італійські журналісти спостерігали останнє тренування "Сквадри адзурри"
Італійська преса попереджає, що тренер збірної Італії Роберто Донадоні може випустити проти України вельми несподіваний склад.
Без особливих сюрпризів очікується хіба що лінія захисту. Газетярі після п`ятничного тренувального дня помітили тут Андреа Барцальї, Алессандро Несту, Фабіо Каннаваро і Джанлуку Дзамбротта.
А в півзахисті прогнозують пару центральних хавбеків Дженнаро Гаттузо і Даніеле Де Россі, а по флангах чекають Стефано Маурі з "Лаціо" і головного бомбардира "Удінезе" Вінченцо Якинту.
Попереду в пару до Луки Тоні "сватають" лідера атак "Палермо" Давида Ді Мікеле.
Телетрансляцію оголошено на УТ-1 о 21.45. Але якщо надвечір виявиться, що питання з телетрансляцією відбіркового матчу Євро-2008 між командами Італії і України не вирішені, спортивні сайти (Football.ua, Спортобоз, Динамо Київ) вестимуть текстові он-лайн трансляції.