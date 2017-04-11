США наполягають на забезпеченні режиму тиші на Донбасі - Тіллерсон у розмові з Порошенком

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон запевняє, що Вашингтон наполягає на виконанні Мінських угод, зокрема на забезпеченні режиму тиші на Донбасі.

Про це Тіллерсон заявив під час телефонних консультацій з президентом України Петром Порошенком напередодні американсько-російських переговорів у Москві, йдеться в повідомленні прес-служби глави Української держави.

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«Держсекретар Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Тіллерсона до Москви.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів із президентом Петром Порошенком запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України.