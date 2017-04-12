Держдума РФ підтримала перенесення виборів на день окупації Криму

Держдума підтримала в першому читанні поправки у виборче законодавство Росії, які передбачають перенесення виборів президента РФ в 2018 році з 11 на 18 березня - тобто на річницю окупації Криму.

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Про це повідомляє Русская служба BBC.

Відповідно до законопроекту, виборці, які в день виборів перебуватимуть за місцем проживання, але захочуть проголосувати, зможуть бути включені до списку виборців там, де вони знаходяться. Потрібно буде подати заявку у виборчу комісію на включення з усіма своїми даними. При цьому порядок і терміни подачі заявок, а також система контролю над цією системою в законопроекті не прописані. Їх має встановити ЦВК.

Експерти і депутати розповіли BBC, що можливе перенесення президентських виборів пов'язане з бажанням влади підвищити явку.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.