КНДР може застосувати хімічну зброю - прем'єр Японії

Північна Корея може мати можливості для запуску ракет з хімічними боєголовками, заявив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе, виступаючи у парламенті. Він заявив, що в регіоні зростає ризик застосування отруйного газу зарину, передає ВВС.

У своєму виступі Абе зазначив, що Японія дуже цінує прихильність адміністрації Дональда Трампа до підтримання порядку у світі, повідомляє японське агентство Кіодо.

Однак, продовжив він, в Азіатсько-тихоокеанському регіоні також є ризик застосування зарину і зброї масового ураження в цілому.

"Існує можливість того, що КНДР вже має засоби доставки боєголовок із зарином. Нещодавно за допомогою цього газу було вбито більше 100 людей, ми повинні чітко це зрозуміти і вжити заходів для того, щоб вони [КНДР] не змогли цього повторити. Нам потрібні засоби захисту", - сказав Абе.

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На початку березня КНДР запустила чотири балістичні ракети, назвавши це репетицією удару по американських базах у Японії. Запуск викликав осуд міжнародної спільноти, США та Японія вимагали скликати Раду Безпеки ООН.

Три ракети впали в море у виключній економічній зоні Японії. Президент США Дональд Трамп заявив, що регіон вийшов на "новий рівень загрози".

Кім Чен Ин сказав, що країна незабаром випробує міжконтинентальну балістичну ракету, яку експерти називають можливою загрозою для США.