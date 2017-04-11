Асад заявив, що Сирія і КНДР протидіють "божевільним амбіціям" великих держав

Сирія і КНДР спільно протидіють "божевільним амбіціям великих держав", які мають намір підпорядкувати собі інші країни.

Про це йдеться у вітальній телеграмі президента Сирії Башара Асада, спрямованій лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 105-ї річниці з дня його народження діда - Кім Ір Сена (15 квітня), передає ТАСС.

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"Дві дружні країни відзначають цю річницю, але водночас рішуче протидіють божевільним амбіціям великих держав, які мають намір підпорядкувати собі інші країни за допомогою експансіоністської і загарбницької політики, позбавити їх права на самовизначення", - йдеться в посланні.

Як зазначив Асад, в даний час "Сирія і КНДР ведуть рішучу боротьбу за право на самовизначення, захищають національний суверенітет і безпеку".

Глава сирійської держави висловив упевненість у тому, що "відносини дружби і співробітництва, які склалися між Сирією і КНДР, будуть і далі розвиватися в інтересах народів двох країн".

Ще в одній телеграмі Асад привітав Кім Чен Ина з п'ятою річницею його вступу на вищі державні та партійні посади Північної Кореї. Президент Сирії вважає, що "ця подія стала вираженням повної довіри до Кім Чен Ина з боку керівництва і народу КНДР".