Ердоган назвав використання хімічної зброї "злочином проти людства"

Турецький президент Тайіп Ердоган і президент Росії Володимир Путін у четвер провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію в Сирії, зокрема хімічну атаку в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб.

Під час розмови, що відбулася за ініціативою турецької сторони, Ердоган підкреслив, що використання хімічної зброї є злочином проти людства, передає Reuters.

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Обидва лідери висловилися за швидке і об'єктивне проведення Організацією із заборони хімічної зброї розслідування атаки в Ідлібі.

Прес-служба Кремля повідомила, що Ердоган і Путін налаштовані на продовження спільної роботи з припинення бойових дій в Сирії. Також вони готові сприяти міжсирійському переговорного процесу, як в Астані, так і в Женеві.

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сирія використовувала бомби з хлором та іншу хімічну зброю більш 50 разів.