Трамп випадково в 2015 році потрапив у поле зору спецслужб під час стеження за росіянами - The Guardian

Спецслужби Великобританії зіграли значну роль в залученні уваги колег з Вашингтона до контактів між представниками команди президента США Дональда Трампа з російськими чиновниками.

Про це пише The Guardian.

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За словами джерел, саме представники британського Центру урядового зв'язку (GCHQ) першими дізналися в кінці 2015 року про «підозрілі контакти" між чиновниками, близькими до команди Трампа та Росією.

При цьому Трамп не був об'єктом особливого спостереження британських служб, а відомості були отримані під час спостережень за російськими службами.

Як пише видання, посилаючись на слова джерел, що влітку 2016 року інформація про «зв'язки Трампа з Росією» була передана особисто головою Центру Робертом Ханніганом директору ЦРУ Джона Бреннану.