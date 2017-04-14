Кремль показав офіційні доходи Путіна: квартира і близько 9 мільйонів рублів за рік

У 2016 році президент Росії Володимир Путін отримав 8 млн 858 тис. 432 руб. доходу. Це на 33 тис. руб. менше, ніж у 2015 році. Такі дані вказані в декларації про доходи, витрати і майно президента, опублікованій на сайті Кремля, повідомляє ТАСС.

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Згідно з декларацією, середній щомісячний дохід глави держави минулого року склав 738 тис. руб. В 2015 році середньомісячний заробіток президента становив близько 741 тис. руб.

Як зазначає видання, нерухомість Путіна і його автопарк залишилися незмінними. У власності Путіна, як вказано у декларації, - земельна ділянка на 1,5 тис. кв. м, квартира в 77 кв. м і гараж площею 18 кв. м.

В користуванні Путіна також квартира в 153,7 кв. м і гаражне місце на 18 кв. м. Всі ці об'єкти знаходяться в Росії.

Президент володіє двома раритетними автомобілями "Волга" ГАЗ М21, позашляховиком "Нива" та причепом "Скіф".

Повідомляється, що в 2013 році заробіток президента РФ складав понад 3,6 млн рублів, в 2014 році - 7,6 млн (більш ніж двократне зростання було зумовлене указом про підвищення грошової винагороди президенту і прем'єр-міністрові Росії, чия зарплата на той момент відставала від доходів підлеглих), у 2015 році - близько 8,9 млн руб.

Як писав УНІАН, у січні 2016 року телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона «Таємні багатства Путіна», в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємні статки. За оцінкою автора фільму, Володимир Путін — найбагатша людина в Європі і один з найбагатших людей в світі. Його статки оцінюються в 40 мільярдів доларів.