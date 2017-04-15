"У радіоактивний попіл": експерти прогнозують катастрофу для Росії, якщо Трамп вдарить по КНДР

У разі нанесення США ракетного удару по ядерних об'єктах КНДР радіоактивна хмара досягне Владивостока за дві години.

Про це пише "Гезета.Ru".

При збройному конфлікті на Корейському півострові руйнування торкнуться крім самої КНДР Південну Корею, Японію і Китай.

За оцінками експертів, у разі конфлікту Пхеньян зробить рішучий опір, війна буде супроводжуватися гуманітарною кризою.

Потенційне погіршення ситуації на Корейському півострові загрожує Росії напливом біженців, каже фахівець Центру кореєведенія Інституту Далекого Сходу РАН Костянтин Асмолова.

Навіть незважаючи на малу протяжність сухопутної ділянки кордону РФ і КНДР, не виключено, що біженці кинуться в країну морським шляхом.

У той час як Китай досить давно веде підготовку до можливої кризи, посилюючи контроль над кордоном, Приморський край Росії відрізняє відносна слабкість адміністративних і поліцейських структур.