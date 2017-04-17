У Колумбії під час вечірки прогримів вибух, постраждали 38 осіб

У Колумбії в результаті вибуху в нічному клубі постраждали, щонайменше, 38 людей, передає 112.ua.

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Повідомляється, що інцидент стався в населеному пункті Ель-Президент в південно-західній провінції Валье-дель-Каука - одному з головних регіонів по виробництву цукру в Колумбії.

Ведеться розслідування. За однією з версій, гранату міг принести один з учасників вечірки, і вона вибухнула випадково. За іншою версією, гранату в клуб кинули чоловіки, які проїжджали на мотоциклі.

Повідомляється, що вибух стався вночі, коли на вечірці були присутні близько 50 осіб.