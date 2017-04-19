Співробітник "Макдоналдс" допоміг знайти чоловіка, який транслював вбивство в Facebook

Співробітник "Макдоналдс" в місті Ері у штаті Пенсільванія допоміг знайти місцезнаходження підозрюваного у скоєнні трансляції в Facebook вбивства в Огайо Стіва Стівенса,

Про це повідомляє газета Washington Times.

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У вівторок Стівенс під'їхав на автомобілі до віконця ресторану і замовив їжу. Коли він від'їхав до іншого віконця, щоб отримати замовлення, співробітник ресторану подзвонив в службу 911 і повідомив про місцезнаходження підозрюваного,

Як заявив менеджер "Макдоналдса" Томі Дачарм, працівникам ресторану також вдалося виграти трохи часу для поліції, повідомивши Стівенсу, що йому доведеться трохи почекати замовлення.

Нагадаємо, Стівенс застрелився 18 квітня за кермом свого авто в місті Ері. Поліція підтверджує, що знайшла його тіло з вогнепальним пораненням. Місце події оточене поліцією.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції заявили, що розшукують чоловіка, який скоїв вбивство у прямому ефірі в Facebook. На відео підозрюваний заявив, що скоїв ще кілька вбивств, проте поліції поки не вдалося перевірити цю інформацію. Зазначалося, що жертвою вбивці став 78-річний чоловік.