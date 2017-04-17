Facebook спростовує заяви про онлайн-трансляцію вбивства в США
11:21, 17 квітня 2017Світ
812 0
За повідомленням компанії, запис було зроблено заздалегідь і завантажено.
Ілюстрація / REUTERS
Facebook спростовує заяви про онлайн-трансляцію вбивства в США за допомогою соцмережі. За твердженням компанії, запис був зроблений і завантажений вже після вбивства, передає AP.
Читайте такожПсихічнохворий китаєць вбив трьох осіб паличками для їжі (відео)
Як повідомлялося, раніше в поліції заявили, що розшукують чоловіка, який скоїв вбивство у прямому ефірі в Facebook. На відео підозрюваний заявив, що скоїв ще кілька вбивств, проте поліції поки що не вдалося перевірити цю інформацію.
Зазначалося, що жертвою вбивці став 78-річний чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter