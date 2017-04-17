Facebook спростовує заяви про онлайн-трансляцію вбивства в США за допомогою соцмережі. За твердженням компанії, запис був зроблений і завантажений вже після вбивства, передає AP.

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Як повідомлялося, раніше в поліції заявили, що розшукують чоловіка, який скоїв вбивство у прямому ефірі в Facebook. На відео підозрюваний заявив, що скоїв ще кілька вбивств, проте поліції поки що не вдалося перевірити цю інформацію.

Зазначалося, що жертвою вбивці став 78-річний чоловік.