Автобус в Індії впав із висоти 200 метрів у річку, 44 людини загинули

Щонайменше 44 людини загинули внаслідок падіння автобуса з гірської дороги у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Автобус впав із 200 метрової висоти. Про це повідомляє BBC World.

За інформацією місцевих чиновників, автобус, який перевозив 56 людей, з'їхав з дороги та впав у річку Тонс. Вони не виключають, що кількість загиблих може збільшитись.

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На місці аварії триває рятувальна операція.

Приватний автобус прямував з невеличкого міста у сусідній штат Уттаракханд.

В Індії найбільша кількість смертельних ДТП у світі. Щодня в країні гинуть понад 400 людей.