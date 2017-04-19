Автобус в Індії впав із висоти 200 метрів у річку, 44 людини загинули
16:53, 19 квітня 2017Світ
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Загалом у автобусі перебувало 56 осіб.
Автобус впав у річку / bbc.com
Щонайменше 44 людини загинули внаслідок падіння автобуса з гірської дороги у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Автобус впав із 200 метрової висоти. Про це повідомляє BBC World.
За інформацією місцевих чиновників, автобус, який перевозив 56 людей, з'їхав з дороги та впав у річку Тонс. Вони не виключають, що кількість загиблих може збільшитись.
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На місці аварії триває рятувальна операція.
Приватний автобус прямував з невеличкого міста у сусідній штат Уттаракханд.
В Індії найбільша кількість смертельних ДТП у світі. Щодня в країні гинуть понад 400 людей.
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