Слідчі ООН знайшли в Конго 17 нових місць масових поховань людей

Слідчі Організації Об'єднаних Націй знайшли в центральній частині Демократичної Республіки Конго 17 нових місць масових поховань людей та зібрали дані про зґвалтування та вбивства людей солдатами Збройних сил цієї країни.

Як повідомляє Reuters, верховний комісар ООН із питань прав людини Зейд Раад аль-Хусейн вважає, що Міжнародний кримінальний суд повинен розслідувати ці злочини, якщо уряд Конго не в змозі буде це зробити.

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Представники уряду ДР Конго, які постійно відкидають звинувачення у насильстві з боку своїх солдатів, сказали, що проведуть розслідування, якщо побачать докази.

Верховний комісар ООН із питань прав людини заявив, що має інформацію, що у березні конголезькі солдати закопали місця поховань після зіткнень з бойовиками «Камуіна Нсапу» у центральному регіоні країни Касаї.

"Щонайменше 74 людини, в тому числі 30 дітей, за повідомленнями, загинули від рук солдатів", - сказав Зейд Раад аль-Хусейн, додавши, що загибель людей сталася в результаті зіткнень. Проте, він не надав конкретних деталей щодо джерел походження цієї інформації.

Також представник ООН сказав, що минулого місяця в іншому інциденті, в столиці провінції Кананга, солдати застрелили на смерть 40 осіб та ґвалтували жінок і дівчат.

Більшість жертв, за його словами, було вбито у власних домівках, коли солдати ходили від дверей до дверей в пошуках членів бойовиків.