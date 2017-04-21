Теракт в Парижі: особа нападника відома, відповідальність взяла на себе ІД

04:34, 21 квітня 2017
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Паризький терорист раніше був засуджений за напад на поліцейського.

Теракт у центрі Парижа / REUTERS

Особистість чоловіка, який влаштував стрілянину на Єлисейських полях, була встановлена, заявив в ході прес-конференції прокурор Парижа Франсуа Молінс, передає РБК з посиланням на Reuters.

Однак ім'я стрільця, як уточнив глава відомства, не буде названо до тих пір, поки слідчі не визначать, чи були у нього спільники.

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«Особа нападника відома і перевірена, але я не буду розкривати її, тому що розслідування триває», - наводить його слова агентство.

При цьому Associated Press з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах повідомляє, що поліція вже обшукала будинок в передмісті Парижа, Шелле, який, як вважають працівники правопорядку, був пов'язаний зі стрільцем. Ділянка, як зазначили співрозмовники агентства, за документами належить сім'ї 39-річного Каріма Чеурфі.

В архівах газети Le Parisien, як зауважує агентство, вже згадувалося ім'я Чеурфі - у 2001 році він, за інформацією видання, був засуджений за напад на поліцейського.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Як повідомляв УНІАН, перестрілка на Єлисейських полях у центрі Парижа сталася раніше, 20 квітня. За словами очевидців, зловмисник приїхав до місця інциденту на автомобілі, після чого, зупинившись на червоний сигнал світлофора, вийшов з машини і відкрив вогонь по поліцейським. У результаті події загинув один співробітник правоохоронних органів, ще двоє — постраждали. Також поранення, як зазначав представник МВС Франції, отримала одна жінка.

Сам стрілець був застрелений працівниками правопорядку. Розслідуванням інциденту зайнялося контртерористичне управління прокуратури Франції.

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Теги: #теракт#Франція