У Німеччині за підозрою у нападі на "Боруссію" затримали громадянина РФ

У Німеччині бійці поліцейського спецназу GSG-9 у федеральній землі Баден-Вюртемберг затримали чоловіка, підозрюваного в причетності до вибухів біля автобуса дортмундського футбольного клубу "Боруссія" ввечері 11 квітня.

Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомило видання Spiegel Online з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає DW.

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За даними видання, передбачуваний виконавець атак 28-річний Сергій С. проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв суто з корисливих міркувань".

За даними видання AP, у підозрюваного подвійне громадянство - Німеччини і Росії.

Увечері 11 квітня, напередодні матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако", біля автобуса футбольного клубу "Боруссії" в Дортмунді вибухнули три бомби, начинені металевими штифтами. В результаті було поранено захисник акоманди Марка Батра і поліцейського, що знаходився поблизу.