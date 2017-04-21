У Німеччині за підозрою у нападі на "Боруссію" затримали громадянина РФ

08:21, 21 квітня 2017
Світ
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Передбачуваний виконавець атак 28-річний Сергій С. проживав неподалік міста Тюбінген.

Місце нападу на автобус

У Німеччині бійці поліцейського спецназу GSG-9 у федеральній землі Баден-Вюртемберг затримали чоловіка, підозрюваного в причетності до вибухів біля автобуса дортмундського футбольного клубу "Боруссія" ввечері 11 квітня.

Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомило видання Spiegel Online з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає DW.

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За даними видання, передбачуваний виконавець атак 28-річний Сергій С. проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв суто з корисливих міркувань".

За даними видання AP, у підозрюваного подвійне громадянство - Німеччини і Росії.

Увечері 11 квітня, напередодні матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако", біля автобуса футбольного клубу "Боруссії" в Дортмунді вибухнули три бомби, начинені металевими штифтами. В результаті було поранено захисник акоманди Марка Батра і поліцейського, що знаходився поблизу.

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Теги: #поліція#Німеччина#Напад на Боруссію