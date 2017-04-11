Вибух біля автобуса "Боруссії": стали відомі деталі інциденту

Вибухові речовини, імовірно, було закладено на узбіччі дороги, передає Bild.

Поліція розслідує, чи це була цілеспрямована атака.

Очевидці повідомили про три бомби. Інформацію про кількість вибухів трохи пізніше підтвердили в поліції.

Автобус команди "Боруссія" очевидно був забезпечений куленепробивним склом. Тільки це запобігло більш серйозним наслідкам. Незважаючи на три вибухових пристрої, тільки одне вікно автобуса розбилося, як повідомляє DW.

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Автобус в результаті вибуху дістав пошкодження у двох місцях, йдеться в повідомленні клубу "Боруссія".

У Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія».

Прес-секретар поліції підтвердив, що вибух стався невдовзі після того, як автобус покинув готель. Один пасажир був поранений. Ним виявився захисник Марк Бартра, який отримав поранення руки і незабаром був доставлений в лікарню.