Продовження блокбастера "Аватар": оголошено дати виходу чотирьох фільмів

Знімальна група фільму "Аватар" повідомила про початок роботи над чотирма фільмами, які стануть продовженням суперкасової кінокартини 2009 року, знятої режисером Джеймсом Кемероном.

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Перший фільм вийде 18 грудня 2020 року;

другий - 17 грудня 2021 року;

третій - 20 грудня 2024 року;

четвертий - 19 грудня 2025 року.

Повідомляється, що зніматися фільми будуть одночасно.

Раніше кінокомпанія Disney опублікувала проморолик, що розповідає про нову тематичної зоні в парку розваг Disney's Animal Kingdom, який присвячений всесвіту фільму "Аватар".

Кінокартина вийшла на екрани в 2009 році, зібравши в прокаті 2,8 млрд дол. Таким чином режисер Джеймс Кемерон побив власний світовий рекорд касовості, поставлений фільмом "Титанік".