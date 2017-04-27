Поблизу аеропорту Дамаска вибухнув склад боєприпасів - ЗМІ (фото, відео)

В районі міжнародного аеропорту Дамаска в четвер вранці, 27 квітня, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, вибух був чутний в сирійській столиці за 30 кілометрів від місця події, повідомляє Російська служба ВВС.

Причини і наслідки інциденту поки невідомі. Повідомляється також про сильну пожежу.

Як передає підконтрольний проіранському руху "Хезболла" ліванський телеканал "Аль-Манар", вибухнули сховища палива і склади поблизу аеропорту.

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Ймовірною причиною вибуху став удар ізраїльської авіації, стверджує "Аль-Манар".

За інформацією ліванського телеканалу, вибух заподіяв тільки матеріальний збиток, жертв немає.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в районі аеропорту вибухнув склад боєприпасів, які використовують бойовики "Хезболли".