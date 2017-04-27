Поблизу аеропорту Дамаска вибухнув склад боєприпасів - ЗМІ (фото, відео)
За словами очевидців, вибух був чутний в сирійській столиці за 30 кілометрів від місця події, жертв немає.
В районі міжнародного аеропорту Дамаска в четвер вранці, 27 квітня, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, вибух був чутний в сирійській столиці за 30 кілометрів від місця події, повідомляє Російська служба ВВС.
Причини і наслідки інциденту поки невідомі. Повідомляється також про сильну пожежу.
Як передає підконтрольний проіранському руху "Хезболла" ліванський телеканал "Аль-Манар", вибухнули сховища палива і склади поблизу аеропорту.
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Ймовірною причиною вибуху став удар ізраїльської авіації, стверджує "Аль-Манар".
За інформацією ліванського телеканалу, вибух заподіяв тільки матеріальний збиток, жертв немає.
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в районі аеропорту вибухнув склад боєприпасів, які використовують бойовики "Хезболли".
BREAKING: Israeli fighter jets strike positions near #Damascus airport Thursday morning pic.twitter.com/0CeGDldZCN— Rudaw English (@RudawEnglish) April 27, 2017