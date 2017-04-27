У Чорному морі зникли 15 російських військових - ЗМІ

Біля берегів Туреччини у Чорному морі зникли 15 російських військових внаслідок катастрофи російського військового корабля, пише Daily Sabah.

Це сталося у 18 милях на північ від міста Кільос в районі Стамбула.

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Агентство повідомляє, що 45 російських солдатів були врятовані після зіткнення.

Як повідомляють РИА "Новости", біля берегів Туреччини зіткнулися дослідницьке судно Чорноморського флоту "Лиман" і корабель "Ашот 7". Російський корабель отримав пробоїну нижче ватерлінії.