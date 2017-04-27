Меркель порадила британцям залишити "ілюзії" щодо Brexit

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявляє, що під час переговорів між Європейським Союзом та Великобританією щодо виходу країни зі складу блоку першочергово мають бути обговорені фінансові зобов'язання Лондона перед Брюсселем. Як наголосила Меркель, ці фінансові зобов'язання стосуватимуться також періоду, який слідуватиме за Brexit, повідомляє DW.

Глава уряду ФРН також нагадала, що після виходу з ЄС Великобританія не матиме таких же прав, що мають решта членів Євросоюзу. "Я хочу чітко про це заявити, бо у мене є відчуття, що деякі британці досі мають ілюзії, але це є марним гайнуванням часу", - наголосила Меркель під час виступу у Бундестазі у четвер, 27 квітня.

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Вона також закликала Лондон до "конструктивного діалогу" з Брюсселем до початку переговорів щодо Brexit. "Ми повинні знати, якими Великобританія бачить майбутні відносини з нами", - зауважила канцлерка ФРН, слова якої наводить AP.

У суботу, 29 квітня, лідери 27 держав ЄС, окрім Великобританії, проведуть саміт щодо Brexit, на якому мають сформувати власну переговорну позицію у цьому питанні. Напередодні повідомлялось, що ЄС має посилити власні вимоги до Великобританії, зокрема, лідери блоку наполягатимуть на тому, щоб Лондон надавав постійний дозвіл на проживання громадянам ЄС, які на час очікуваного у 2019-му році виходу Великобританії з ЄС перебували чи перебуватимуть в країні упродовж п'яти років.