Генсек НАТО закликав Анкару поважати верховенство права

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина, яка є членом Північноатлантичного альянсу, повинна повною мірою дотримуватись усіх правових процедур у кримінальному переслідуванні осіб, затриманих за підозрою у причетності до спроби військового перевороту в країні у липні минулого року, як повідомляє DW.

"Туреччина має право на самозахист та на судове переслідування тих осіб, яким закидають невдалу спробу перевороту. Однак це повинно відбуватись на базі цілковитої поваги до верховенства права", - заявив Столтенберг у четвер, 27 квітня, у столиці Мальти Валетті, куди він прибув для зустрічі з міністрами оборони держав-членів НАТО. За словами генсека Альянсу, він особисто надає "великого значення цим цінностям" та обговорював це питання з керівництвом Туреччини. При цьому Столтенберг наголосив, що Туреччина залишається "ключовим союзником" для НАТО.

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Заява генсека НАТО пролунала на наступний день після хвилі масових арештів по всій території Туреччини, які цього разу стосувались працівників поліції країни. Під час рейдів у середу, 26 квітня, заарештовані більше тисячі і відсторонені від виконання службових обов'язків понад 9 тисяч поліцейських. Влада Туреччини підозрює їх у причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покладає відповідальність за організацію перевороту.