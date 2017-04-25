Генсек НАТО Столтенберг підтвердив незмінну підтримку Альянсом суверенітету України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна і надалі залишається на порядку денному Альянсу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Камбіну, про це Столтенберг заявив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в рамках її візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

За його словами, трагічний інцидент, який стався на сході України із членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, продемонстрував погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

У цьому контексті союзники вкотре закликали Росію виконати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. Вони також підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Також віце-прем’єр-міністр взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, під час якого йшлося про основні пріоритети Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2017 рік (РНП).

«Україна на шляху розбудови обороноздатності держави, приведення армії у відповідність до стандартів НАТО, але ми всі розуміємо, що, крім технічних та адміністративних стандартів, є ще й «головний» стандарт НАТО, який має бути впроваджений українцями, - це зміна свідомості», – зазначила віце-прем’єр.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що цьогорічна РНП була розроблена за допомогою рекомендацій союзників та активного залучення громадянського суспільства. Окремо вона поділилася очікуваннями української сторони від запланованої на 25 травня зустрічі глав держав та урядів країн-членів НАТО.

Під час засідання Комісії Україна-НАТО союзники підтвердили, що протягом поточного року відбудеться візит до України членів Північноатлантичної ради.