У Туреччині за день затримали понад тисячу "таємних імамів" Гюлена, рейди продовжуються

У Туреччині сьогодні, 26 квітня, затримали більше 1 тис. осіб за підозрою у причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада обвинувачує в організації спроби військового перевороту у липні минулого року. Як передає DW, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що усі затримані працювали у структурах поліції та були "таємними імамами" руху Гюлена.

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"1009 таємних імамів на даний момент були затримані у 72 провінціях, операція триває досі", - повідомив міністр у середу.

За даними телеканалів NTV та CNN Turk, загалом турецька влада видала понад 3,2 тис. ордерів на арешт прихильників Гюлена під час цієї хвилі затримань, яка є однією з найбільших в країні протягом останніх місяців.

Як повідомлялося, під час репресивних заходів, розгорнутих турецькою владою після невдалої спроби перевороту, близько 120 тис. осіб були звільнені з роботи, а понад 40 тис. були затримані або ув'язнені.