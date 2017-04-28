Макрон закликав Євросоюз ввести санкції відносно Польщі

Кандидат в президенти Франції від партії «Вперед!» Еммануель Макрон в разі свого обрання главою держави наполягатиме на санкціях Євросоюзу проти Польщі, пише Reuters.

У своєму інтерв'ю для французьких газет він стверджує, що буде проводити більш жорстку політику з Польщею та іншими країнами, які, на його думку, порушують принципи ЄС.

«Коли права і цінності Європейського Союзу не дотримуються, я вимагаю, щоб були запроваджені санкції», - сказав він.

Читайте такожМакрон переможе Ле Пен у другому турі виборів президента з результатом 60% - опитування

Націоналістично налаштований уряд Польщі вже понад рік залучений у суперечку з ЄС після серії реформ, які, на думку Брюсселя, послабили незалежність судових органів. Європейська комісія досі не зробила ніяких подальших кроків і шукає думки держав-членів.

«Через три місяці після мого обрання буде ухвалене рішення про Польщу», - заявив Макрон в інтерв'ю для Ouest-France і Voix du Nord.

«У нас не може бути країни, яка грає на фінансових і соціальних прогалинах в Європейському Союзі і яка порушує європейські принципи», - сказав Макрон.

Нагадаємо, 23 квітня у Франції пройшов перший тур виборів президента. До другого туру вийшли Макрон, за якого проголосували 23,75% виборців, і лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен, яка набрала 21,53%. Другий тур запланований на 7 травня, а вибори в парламент пройдуть через місяць після цього.