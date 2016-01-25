Вже не Путіна: колишня перша леді Росії змінила прізвище (документи, фото)

Це та сама квартира на 2-й лінії Василівського острова, яку Путіни отримали в січні 1995 року. Цю ж адресу Путін вказав при створенні кооперативу "Озеро", зазначає співробітник ФБК.

Алабуров повідомив, що 24 серпня 2015 року квартира перейшла Людмилі Олександрівні Очеретній, чиє ім'я та по батькові, а також дата і місце народження співпадають з даними Людмили Путіної.

Тобто, судячи з усього, колишня перша леді Росії змінила прізвище.

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Як з'ясував "Собеседник", новий паспорт (серія: 45**, №8888**) на прізвище Очеретна жінка отримала 2 лютого минулого року безпосередньо в Управлінні Федеральної міграційної служби у Москві, а не в традиційному для таких випадків територіальному органі ФМС, що зайвий раз наголошує на її особливому статусі.

Зазначається, що прізвище Очеретний має голова правління Центру розвитку міжособистісних комунікацій, яким опікується екс-Путіна. Ось тільки Артуру Очеретному немає ще й 38, звертає увагу видання, в той час як Людмила Очеретна старша від нього на 20 років.

При цьому на письмовий запит – чи пов'язують його самого (або когось із членів його сім'ї) з колишньою дружиною президента РФ якісь особисті стосунки – Артур Очеретний відповідати з певних причин не став.