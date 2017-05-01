Прокремлівські байкери "Нічні вовки" перетнули польський кордон

Кілька учасників пропутінського мотоклубу байкерів «Нічні вовки» у рейді з Москви до Берліна в неділю, 30 квітня, з’явилися на території Польщі.

Як повідомляє Польське Радіо, у Тересполі біля польсько-білоруського кордону їх чекала група 60 байкерів з Польщі, Росії, Словаччини і Німеччини.

Читайте такожПрикордонники відстежують переміщення "Нічних вовків", щоб ті не потрапили в Україну

Разом вони вирушили до Варшави, опісля планують прибути до Вроцлава, Освєнціма, а далі – через Словаччину, Угорщину, Чехію та Австрію – до Німеччини. Інші російські учасники клубу «Нічні вовки» мають приєднатися до групи пізніше. Метою рейду прокремлівських байкерів є відзначення 72 роковин перемоги над Третім Райхом.

Президент польського відділення «Нічних вовків» Даріуш Качмарчик ствердив, що цілі рейду є мирними. Байкери відвідали, зокрема, цвинтар польських офіцерів у Катині та місця поховання радянських солдатів.

Торік Польща відмовила «Нічним вовкам» у праві в’їзду на свою територію, обґрунтовуючи таке рішення вимогами безпеки. Пропутінських байкерівн не впущено також два роки тому. Тоді МЗС Польщі заявив, що причиною відмови є відсутність інформації про перебування групи на території Польщі, яка є необхідною для того, щоб гарантувати учасникам безпеку і відповідно зорганізувати переїзд.