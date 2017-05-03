У КНДР розповіли про затримання американця за "спробу підірвати країну"
10:21, 03 травня 2017Світ
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У КНДР заявили, що американця затримали 22 квітня.
Військові КНДР на параді / REUTERS
Північна Корея заявила в середу, що наприкінці квітня затримано американця за вчинення «ворожих дій».
Як передає Reuters, північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК заявило, що американець, ідентифікований як Кім Санг Док, був затриманий в аеропорту Пхеньяна за вчинення «ворожих злочинних дій, з метою підірвати країну».
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Правоохоронні органи проводять «розслідування злочину», повідомили в ЦТАК.
Кім Санг Док затриманий 22 квітня.
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