У КНДР розповіли про затримання американця за "спробу підірвати країну"

Північна Корея заявила в середу, що наприкінці квітня затримано американця за вчинення «ворожих дій».

Як передає Reuters, північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК заявило, що американець, ідентифікований як Кім Санг Док, був затриманий в аеропорту Пхеньяна за вчинення «ворожих злочинних дій, з метою підірвати країну».

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Правоохоронні органи проводять «розслідування злочину», повідомили в ЦТАК.

Кім Санг Док затриманий 22 квітня.