Вибори у Франції: Макрон і Ле Пен провели передвиборчі дебати

Кандидати на посаду президента Франції зустрілися на останніх перед другим туром виборів теледебатах. Права популістка Марін Ле Пен та центрист, екс-міністр економіки Еммануель Макрон увечері в середу, 3 травня, обмінювалися ідеологічними закидами, а також вступили в гостру суперечку стосовно економічних питань, пише Deutsche Welle.

Ле Пен, зокрема, назвала Макрона "кандидатом дикої глобалізації, нестабільності, Uber-изації (за назвою онлайн-сервісу виклику таксі Uber, - ред.), розкрадання економіки великим бізнесом", зазначає телеканал France 24 у трансляції дебатів.

У свою чергу 39-річний політик закинув правій популістці "стратегію брехні", а також назвав її справжньою "спадкоємицею" свого батька, одіозного політика Жан-Марі Ле Пена, відомого своїми антисемітськими та ксенофобськими поглядами.

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Економічна тематика також спричинила бурхливу дискусію. Макрон назвав свої головні плани у цій сфері, зокрема скасування податку на нерухомість (так званого житлового податку) для 80 відсотків французів, скорочення податків для бізнесу, а також пообіцяв знизити оподаткування у разі економічного зростання, кращого за прогнози. Він також виступив за збереження поточної пенсійної системи у Франції, але з "більш справедливим перерозподілом доходів".

Ле Пен у відповідь заявила, що його плани призведуть до зубожіння багатьох родин, та виступила за відновлення універсальної допомоги на дітей. За її словами, поточна система соціального захисту у Франції "у небезпеці", тоді як селу загрожує "спустошення". Вона обіцяє боротися з безробіттям, спричиненим, на її думку, глобалізацією та відкритими кордонами, а також дозволити вихід на пенсію у 60 років за 40 років стажу. Макрон закинув їй відсутність фінансового обґрунтування такого проекту.