Очікувані дострокові вибори у Британії: Тереза Мей відмовилася брати участь у теледебатах

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не буде брати участь у теледебатах перед достроковими виборами 8 червня, чим викликала жорстку критику своїх політичних опонентів. В інтерв'ю ВВС глава уряду сказала, що не буде брати участь у передвиборних теледебатах, оскільки "віддає перевагу спілкуванню з виборцями".

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У відповідь лідер лейбористів Джеремі Корбін звинуватив Мей в ухилянні від відкритого телевізійного змагання, а ліберальні демократи закликали телевізійників виставити порожнє крісло замість Терези Мей.

За інформацією видання, небажання Мей брати участь у теледебатах Корбін назвав дивним, закликавши її змінити рішення, тим самим показавши своє лідерство.

"Давайте проведемо дебати. Це те, чого потребує демократія, і те, чого заслуговують британці", - сказав Корбін.

Лідер ліберальних демократів Тім Фаррон додав: "Спроба прем'єр-міністра ухилитися від критики показує, що вона зневажливо ставиться до публіки. Британці заслуговують того, щоб побачити, як потенційні лідери говорять про майбутнє нашої країни ".

Корпорація ВВС тим часом заявила, що поки рано говорити про те, чи буде вона брати участь у конкурсі на право трансляції передвиборних теледебатів.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що попросить парламент оголосити дострокові вибори 8 червня - на три роки раніше терміну. Мей в минулому виключала можливість дострокових виборів до 2020 року. При цьому вона пообіцяла сильне і стабільне лідерство в разі перемоги.

Очікується, що в середу парламентарі підтримають ініціативу прем'єра, проголосувавши за дострокові вибори.