Uber пообіцяв запустити "літаюче таксі" до 2020 року

Компанія Uber планує до 2020 року провести випробування "літаючого таксі". Про це заявив один із директорів компанії Джефф Холден, пише republic з посиланням на Finanсial Times.

Випробування пройдуть у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) і Далласі (штат Техас). Працювати в якості таксі "літаючі автомобілі", за планами, почнуть з 2023 року. Це дозволить скоротити час поїздки по місту з 30 хвилин до 5.

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Розробку літаючого таксі Холден назвав наступним кроком для Uber.

"Ми працюємо, щоб в реальності можна було натиснути кнопку і полетіти", – сказав директор.

Технічною розробкою займуться партнери, з якими Uber вже уклав контакти. Мова йде про Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney і Pipistrel Aircraft. Крім того, для роботи над проектом Uber запросив колишнього інженера NASA Марка Мура.