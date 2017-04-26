Uber пообіцяв запустити "літаюче таксі" до 2020 року
Для роботи над проектом Uber запросив колишнього інженера NASA Марка Мура.
Компанія Uber планує до 2020 року провести випробування "літаючого таксі". Про це заявив один із директорів компанії Джефф Холден, пише republic з посиланням на Finanсial Times.
Випробування пройдуть у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) і Далласі (штат Техас). Працювати в якості таксі "літаючі автомобілі", за планами, почнуть з 2023 року. Це дозволить скоротити час поїздки по місту з 30 хвилин до 5.
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Розробку літаючого таксі Холден назвав наступним кроком для Uber.
"Ми працюємо, щоб в реальності можна було натиснути кнопку і полетіти", – сказав директор.
Технічною розробкою займуться партнери, з якими Uber вже уклав контакти. Мова йде про Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney і Pipistrel Aircraft. Крім того, для роботи над проектом Uber запросив колишнього інженера NASA Марка Мура.