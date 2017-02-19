Іракські військові повідомили жителів Мосула про майбутній наступ

Літаки ВПС Іраку розкидали мільйони листівок над західною частиною Мосула, в яких мешканцям повідомлялося про швидке настання армії залишилися під контролем бойовиків "Ісламського держави" райони міста, повідомляє РБК.

У листівках також міститься заклик терористам скласти зброю і здатися.

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Операція зі звільнення Мосула почалася наприкінці минулого року. Протягом декількох тижнів іракським військовослужбовцям, за підтримки авіації антитерористичної коаліції, вдалося зайняти східні райони і ліквідувати осередки опору бойовиків на східному березі річки Тигр, що розділяє Мосул на дві частини.

Бойовики ІД без бою взяли Мосул кілька років тому та проголосили його столицею свого "халіфату" на території Іраку.

У суботу представники американського командування повідомили про знищення лікарняного комплексу в західному Мосулі, в якому імовірно знаходився командний центр ІД.