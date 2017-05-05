Прокуратура назвала винуватця загибелі 71 мігранта у вантажівці в Австрії

Угорська прокуратура заявила, що водій вантажівки, в якій були виявлені тіла 71 нелегального мігранта в серпні 2015 року в Австрії, чув крики про допомогу людей, що вмирають від нестачі кисню в кузові, але за вказівкою афганського глави злочинного угруповання продовжував тримати їх під замком, передає РБК з посиланням на Reuters.

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При цьому водій повідомляв про проблему керівнику угруповання кілька разів. Але він «кілька разів» наказав їм не відкривати двері вантажівки. Водій в результаті кинув машину на узбіччі шосе в Австрії і поїхав в Угорщину.

У четвер, 4 травня, прокуратура медьє (територія Угорщини поділялася на 19 графств, які називаються медьє) Бач-Кишкун звинуватила 11 підозрюваних у причетності до загибелі 71 мігранта і зажадала призначити чотирьом фігурантам справи довічне ув'язнення і тюремні терміни іншим. Чотири людини займалися перевезенням загиблих нелегальних мігрантів, інші брали участь у підтримці мережі торгівлі людьми, на якій були зароблені сотні тисяч євро.

У серпні 2015 року в кузові вантажівки, залишеного на трасі А4 в Австрії, були виявлені тіла 71 нелегального мігранта, серед яких 59 чоловіків, 8 жінок і чотири дитини, в тому числі однорічна дівчинка. У вантажівці правоохоронні органи також знайшли «сирійський проїзний документ», завдяки якому зробили висновки про те, що загиблі були громадянами Сирії.