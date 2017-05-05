Туск попередив про можливість зриву переговорів щодо Brexit

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав переговори щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу, так званого Brexit, "достатньо складними". При цьому він застеріг: якщо сторони "почнуть сперечатися ще перед" початком самих переговорів, то "вони стануть неможливими". Про це політик заявив після зустрічі з прем'єркою Норвегії Ерною Сульберг у четвер, 4 травня, йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради, як повідомляє DW.

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"Ставки надто високі, щоб давати волю емоціям. Для успіху нам необхідні розсудливість, поміркованість, взаємоповага та якнайбільше доброї волі", - зазначив Туск.

Він запевнив Норвегію, яка не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони, що Брюссель та Осло вестимуть "тісний діалог" щодо переговорів з Лондоном.

Слова Туска пролунали на тлі закидів британської прем'єрки Терези Мей стосовно втручання ЄС у червневі парламентські вибори в Сполученому Королівстві.