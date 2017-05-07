Закрилося більшість дільниць на виборах президента Франції: Макрон лідирує на заморських територіях

У Франції в ході другого туру виборів президента країни, у якому змагаються незалежний кандидат Еммануель Макрон та представник партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, закрилася більшість виборчих дільниць, окрім великих міст.

Читайте такожУ Франції явка виборців у другому турі президентських перегонів нижча за попередні три кампанії

Про це повідомляє сайт телеканалу France24.

Незалежний кандидат Еммануель Макрон, який обстоює проєвропейські погляди, лідирує на заморських територіях, де вже завершилося голосування на виборах президента Франції.

О 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом) майже по всій території Франції закрилися виборчі дільниці, окрім великих міст, де дільниці закриються о 20:00 (21:00 за Києвом).

Водночас повідомляється, що ультраправий кандидат Марін Ле Пен всього за декілька годин до оголошення результатів другого туру виборів прибула у свій головний штаб у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі президентських виборів у Франції, який відбувся 23 квітня, незалежний кандидат Еммануель Макрон, який обстоює проєвропейські погляди, набрав 24,01%, а його суперниця, представник партії "Національний фронт" Марін Ле Пен - 21,3% голосів виборців.

Очікується, що перші результати другого туру повинні почати оголошувати орієнтовно в 20:00 за паризьким часом (о 21:00 за Києвом).