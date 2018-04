Навальному провели операцію на правому оці після атаки зеленкою (фото)

Відразу відповідаю на очевидне запитання: ні, моє лікування не полягала в тому, що мене били в праве око. Доктор в Барселоні (місто цей виявився одним з центрів європейської офтальмології) сказав, що око мій полагодити спробує і вчора зробив операцію. Ось зараз зняли з мене пекельну пов'язку, але вигляд все одно специфічний. Ну зате можна без всяких піратських аксесуарів обходитися. Зір, мені сказали, на жаль, буде відновлюватися кілька місяців. Поки правим оком бачу тільки першу сходинку (де ті самі Ш і Б). На прохання встановити мені рентгенівське або інфрачервоне зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії. #очей #правыйглаз #дваглаза #барселона #глід

