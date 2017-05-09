Навальному провели операцію на правому оці після атаки зеленкою (фото)
За його словами, зір буде відновлюватися кілька місяців.
Голова Фонду боротьби з корупцією, опозиціонер Олексій Навальний у своєму інстаграмі розповів, що в Барселоні йому зробили операцію після опіку рогівки ока.
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«Ні, моє лікування не полягало в тому, що мене били в праве око. Доктор в Барселоні (місто це виявилося одним з центрів європейської офтальмології) сказав, що око моє полагодити спробує і вчора зробив операцію», - написав він.
Навальний опублікував фото після операції.
«Ось зараз зняли з мене пекельну пов'язку, але вигляд все одно специфічний. Ну зате можна без всяких піратських аксесуарів обходитися», - зазначив глава ФБК.
За його словами, зір буде відновлюватися кілька місяців і поки що правим оком він бачить тільки першу сходинку.
«На прохання встановити мені рентгенівський або інфрачервоний зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії», - жартома зауважив опозиціонер.
Раніше близькі до опозиціонера джерела повідомили «Газете.Ru», що Олексій Навальний відправився на обстеження в Барселону разом з дружиною.
За словами одного з джерел, він планує повернутися як можна швидше і продовжити лікування в Москві.
Вдень 27 квітня на Олексія Навального в черговий раз здійснили напад, облив зеленкою. В результаті опозиціонер отримав хімічний опік ока.
Відразу відповідаю на очевидне запитання: ні, моє лікування не полягала в тому, що мене били в праве око. Доктор в Барселоні (місто цей виявився одним з центрів європейської офтальмології) сказав, що око мій полагодити спробує і вчора зробив операцію. Ось зараз зняли з мене пекельну пов'язку, але вигляд все одно специфічний. Ну зате можна без всяких піратських аксесуарів обходитися. Зір, мені сказали, на жаль, буде відновлюватися кілька місяців. Поки правим оком бачу тільки першу сходинку (де ті самі Ш і Б). На прохання встановити мені рентгенівське або інфрачервоне зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії. #очей #правыйглаз #дваглаза #барселона #глід