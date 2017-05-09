Навальному провели операцію на правому оці після атаки зеленкою (фото)

Голова Фонду боротьби з корупцією, опозиціонер Олексій Навальний у своєму інстаграмі розповів, що в Барселоні йому зробили операцію після опіку рогівки ока.

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«Ні, моє лікування не полягало в тому, що мене били в праве око. Доктор в Барселоні (місто це виявилося одним з центрів європейської офтальмології) сказав, що око моє полагодити спробує і вчора зробив операцію», - написав він.

Навальний опублікував фото після операції.

«Ось зараз зняли з мене пекельну пов'язку, але вигляд все одно специфічний. Ну зате можна без всяких піратських аксесуарів обходитися», - зазначив глава ФБК.

За його словами, зір буде відновлюватися кілька місяців і поки що правим оком він бачить тільки першу сходинку.

«На прохання встановити мені рентгенівський або інфрачервоний зір у лікарні відповіли категоричною відмовою. Черговий прояв русофобії», - жартома зауважив опозиціонер.

Раніше близькі до опозиціонера джерела повідомили «Газете.Ru», що Олексій Навальний відправився на обстеження в Барселону разом з дружиною.

За словами одного з джерел, він планує повернутися як можна швидше і продовжити лікування в Москві.

Вдень 27 квітня на Олексія Навального в черговий раз здійснили напад, облив зеленкою. В результаті опозиціонер отримав хімічний опік ока.